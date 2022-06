× Erweitern Foto: V. Guyvik / A. Shevchenko

Im Rahmen der Pride Weeks zum CSD Frankfurt lädt das Evangelische Frauenbegegnungszentrum EV am 1. Juli zu einem Ukraine-Special mit einer Filmvorführung, einer Ausstellung und Gesprächen – for women only.

Ein Lesbisches Filmhäppchen – Special Ukraine: Beim LFH Special für die Ukraine erwarten euch Bilder, Texte, Gespräche, Begegnungen und natürlich ein Film: „Women* What we are fighting for“ entstand 2020 in der Ukraine mit den Regisseurinnen und Aktivistinnen Viktoria Guyvik und Alina Shevchenko. In ihrer 30-minütigen Dokumentation portraitieren sie Lesben*, die für Frauen* und LGBTIQA*-Rechte kämpfen. Die portraitierten Aktivist*innen kommen aus der Ukraine, Deutschland, Russland, Kasachstan, den Niederlanden, Brasilien, Moldawien und Kroatien.

Parallel zur Filmvorführung stellen wir Fotos und Texte aus, unter anderem aus dem EVA Blog „Soulsiters“. Für Snacks und Getränke ist gesorgt und falls wir unsere ukrainischen Gäste gewinnen können mit uns Borschtsch oder Wareniki vorzubereiten, gibt es auch diese wunderbaren ukrainischen Spezialitäten.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit „solikino“. Diese Gruppe hat sich im Zuge der russischen Invasion in die Ukraine gegründet, um mit dem öffentlichen Zeigen von Filmen ukrainischer Filmemacher*innen Spendengelder zu sammeln. Die Einnahmen des Abends gehen an die Filmmacherinnen* und an die queere Community in der Ukraine. Die Veranstaltung im Evangelischen Frauenbegegnungszentrum EVA ist nur für Frauen.

1.7., Evangelisches Frauenbegegnungszentrum EVA, Saalgasse 15, Frankfurt, 19:30 – ca. 21 Uhr, Kosten: 6 Euro (erm. 4 Euro), zuzüglich Kosten für Essen und Getränke. Anmeldung bis 30. Juni so lange Plätze frei sind, unter 069 920708-0 oder online über die EVA-Website, www.eva-frauenzentrum.de, mehr Infos auf Instagram