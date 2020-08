× Erweitern Foto: www.djane-kaery.de United-DJaneKäry DJane Käry

Ein Sommer ohne die Xtremeties und ihr Regenbogenufer beim Museumsuferfest ist kein richtiger Sommer. Das haben sich auch die Girls gedacht und in neuer Location ein chilliges Wiedersehen organisiert.

Im geräumigen Hof des Danzig am Platz entsteht am 29. August eine exklusive Regenbogen-Area mit Liegestühlen, Sitzecken und Biertischen. Das fabelhafte Team versorgt euch am Platz mit Drinks und kulinarischen Köstlichkeiten für jeden Geschmack.

Getanzt werden darf noch nicht; Gelegenheit zum Mitswingen am Tisch gibt’s trotzdem reichlich: DJ Hildegard und DJane Käry sorgen mit Chill- und Vocal House Beats für beste Stimmung, außerdem gibt sich Sänger Agatino Sciurti die Ehre.

29.8., Xtremeties Regenbogen Area x Danzig am Platz, Ostparksttr. 11, Frankfurt, 14– 22 Uhr, mehr Infos auf der Facebook-Seite