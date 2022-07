XTREMETIES @ Südbahnhof Summer Special

× Erweitern Foto: @djhildegard DJane Hildegard

Die Xtremeties feiern wieder: Im Rahmen der Pride Weeks geht das Team um Party-Macherin Claudia Bubenheim Back to the Roots – in den Frankfurter Südbahnhof, der lange Zeit Ort vieler querer Partys war.

Super Sound, die Galerie zum Beobachten des Dancefloors, mehrere Bars – alles ist bereitet für beste Laune! An den Decks sorgen DJane Hildegard und DJ Käry für den richtigen Partysound: Von 20 bis 23 Uhr tanzt der Floor zu Classics, Pop, RnB und Disco, ab 23 Uhr gibt’s House, Electro Pop und Electro Beats satt. Das Motto des Abends: Come early, stay late!

9.7., Südbahnhof, Diesterwegplatz, Frankfurt, 20 bis 3 Uhr,VVK seit 9. Juni, Infos auf Instagram