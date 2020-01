× Erweitern Foto: www.zauberbabsi.de Zauberbabsi

Nach ihrer fulminant-globalen und garantiert klimaneutralen Welttournee ist ihr Teppich wieder in Frankfurt gelandet: Zauberbabsi ist zurück und präsentiert ab dem 29.2. das „Hotel Hokus Pokus“!

Mit echtem Las Vegas-Flair finden die neuen Shows ab sofort im Hotel Lindley Lindenberg im Frankfurter Ostend statt – versprochen werden magische Nächte mit Dauerzauber (DZ) und Halb-Perfektion (HP). Wir haben Zauberbabsi zum Interview getroffen!

Wo ist Zauberbabsi die letzten 38 Monate gewesen?

Zauberbabsi war nie wirklich weg. Nach unzähligen Auftritten auf Butterfahrten, in Oben-Ohne-Bars, bei Kaninchenzüchter-Vereinen und auf Weihnachtsfeiern, die kurzfristig abgesagt wurden, bin ich nun wieder in Frankfurt! Im Gepäck sind die neuesten Zaubertricks aus dem legendären Caesars Salad in Las Vegas.

Und es ist ein Mensch in mein Leben gekommen, mit dem natürlich in der Zwischenzeit viel geprobt werden musste: Der neue Assistent Stevie Wunder als Portier. Wunderschön und tanzbegabt. Denn es gibt viele neue Choreografien, so wie es sich für eine Großraum-Zaubershow auch gehört.

Foto: www.zauberbabsi.de Zauberbabsi

Lässt es sich in Hotelsuiten besser zaubern?

Wir haben ein hübsches Bühnenbild im Stil einer schwulen Hotel-Lobby kreiert – und zaubern auch mit entsprechenden Requisiten. Das Panoptikum im Hotel Lindley Lindenberg ist der perfekte Raum für unsere kleine aber feine Zauber-Show. Die Eintrittskarten sehen aus wie Hotelzimmer-Karten. Also, alles dreht sich ums Hotel.

Ob es nach den After-Show-Partys an der Hotelbar des Lindley Hotels für mich noch in die Hotelsuite geht, hängt a) von der Menge des Champagners ab und b) von einem Zuschauer, der die einzige Frau mit echtem Zauberstab nachts noch genauer kennenlernen möchte.

Was ist dein neuer Lieblings-Zaubertrick?

Mir wird der Kopf verdreht, ich werde mit einem Schwert durchstochen und wechsele meine Trickkleider mit einem Wimpernschlag. Zudem bin ich Medium – und sehe auch mit verbundenen Augen alles!

Ist deine Zaubershow eine Dinnershow?

Die Zuschauer genießen beim Check-In zur Show einen Welcome-Drink und erleben zweieinhalb Stunden Comedy-Magic vom Allerfeinsten, mit Feel-Good-Music und unglaublichen Tanzeinlagen. Aber die Zuschauer sind selbst auch gefordert. Lasst euch überraschen!

Nach der Show geht’s an die Hotelbar zum Meet and Greet mit den Künstlern. Wer den Abend mit einem köstlichen Dinner beginnen möchte, kann dies gern im Lindley Lindenberg Hotel nach vorheriger Reservierung tun.

29.2. (bereits ausverkauft), Hotel Lindley Lindenberg, Lindleystr. 17, Frankfurt, 20 Uhr, weitere Termine am 28.3., 4. und 18.4., www.zauberbabsi.de