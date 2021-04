× Erweitern Foto: Dominic Mentzos Zeitgeist

Jacopo Godani und die Dresden Frankfurt Dance Company melden sich nach langem Shutdown zurück: „Zeitgeist Tanz“ präsentiert einen dreiteiligen Ballettabend mit Weltpremieren von Jacopo Godani und Marco Goecke sowie einem Klassiker von William Forsythe.

Foto: De-Da Productions Zeitgeist Tanz

Der Abend startet mit „Quintett“, dem dynamischen Klassiker von William Forsythe, der 1993 in Frankfurt Premiere feierte; Jacopo Godani war damals selbst Mitglied des Ballett Frankfurt. Zum hypnotischen Klang von Gavin Bryars’ „Jesus Blood never failed me yet“ ist das Stück mit seinen Soli, Duetten und Trios nicht nur eine Huldigung an den Tanz sondern auch an das Leben; Forsythe entwickelte die Choreografie einst für seine im Sterben liegende Ehefrau.

Jacopo Godani ist immer offen für Kooperationen, und so entwickelt Marco Goecke mit „Good Old Moone“ das zweite Stück des Tanzabends zu Musik der New Yorker Rock-Poetin Patti Smith. Marco Goecke war bis Ende 2017 langjähriger Hauschoreograf an den Staatstheatern Stuttgart und ist heute unter anderem Ballettdirektor der Staatsoper Hannover.

Das Finale ist natürlich Godani selbst vorbehalten: „Hollow Bones“ lautet der unheimlich anmutende Titel seiner neuesten Choreografie, die experimentelle Formen des Spitzentanzes zeigt. Zur Musik aus Johann Sebastian Bachs Suiten für Violoncello, live auf der Bühne von Cellist Petar Pejčić gespielt, sowie aus Kompositionen von 48nord, den regelmäßigen musikalischen Gästen der Company, vermischen sich visuelle Effekte, Sound und Tanz – produziert und gelenkt durch die Tänzer*innen des Ensembles.

Die beiden Weltpremieren werden ab dem 29. April auch als Online-Stream gezeigt. Sofern es die Pandemiebedingungen zulassen, wird der komplette dreiteilige Abend „Zeitgeist Tanz“ ab dem 29. April im Bockenheimer Depot auf der Bühne zu sehen sein.

29.4., Bockenheimer Depot, Carlo-Schmid-Platz, Frankfurt, 20 Uhr, Online-Stream über www.dresdenfrankfurtdancecompany.de

Weitere Aufführungen und Streams vom 30.4. bis 8.5.

Tipp:

Auf der Website der Dresden Frankfurt Dance Company liefert die Video-Serie „Modus Operanti“ Einblicke in die Philosophie, Techniken und Arbeitsweisen der Company; checkt unseren Artikel.