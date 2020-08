Zitronenjoghurt mit Buttermilch

× Erweitern Foto: Rich Serra, www.rich-serra.de Jan Ranft

„Das Leben ist süß, manchmal leider auch ganz schön bitter. Die wahre Kunst liegt darin, aus jeder Situation das Beste zu machen, frei nach dem Motto ‚Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach’ Joghurt damit’“ – diese weisen Worte spricht der Autor Jan Ranft, der im April diesen Jahres seine zweite Anthologie „Zitronenjoghurt und Buttermilch“ mit 69 (!) queeren Kurzgeschichten veröffentlicht hat.

Coming-Out, Romantik, Sehnsucht nach Liebe, Identitäts-Konflikte, aber auch die bunten Seiten des schwulen Lifestyles spielen dabei immer mit. Jan Ranfts Geschichten umspannen dabei eine Zeitspanne von über 100 Jahren und sind geschickt miteinander verwoben.

Am 13. August liest Jan Ranft in Tom’s Bar in Stuttgart; Welcome ist um 18 Uhr in der Bar, es gibt zwei Lesungen vom 19 bis 21 Uhr und 21 bis 23 Uhr, nebenan in Lauras Atelierräumen.

Checkt unser Interview mit Jan Ranft zu seinem neuen Buch!

13.8., Tom’s Bar, Pfarrstr. 13, Stuttgart, 18 Uhr, www.facebook.com/pg/Toms.Bar.Stuttgart/