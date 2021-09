Zitronenjoghurt mit Buttermilch

× Erweitern Foto: Rich Serra, www.rich-serra.de Jan Ranft

Diese Headline ist kein Rezeptvorschlag, sondern der Titel der Anthologie von Jan Ranft, die 69 (!) schwule Kurzgeschichten versammelt.

„Grundsätzlich schreibe ich über Dinge, die der eine oder andere so auch schon erlebt hat“, erklärt Jan Ranft im GAB Interview. „Und ich lege mich nicht gerne auf ein Genre fest. Deswegen finden sich im Buch Kriminalgeschichten, Lovestorys und Alltagserlebnisse, aber auch Fantasy und ein bisschen Science Fiction“.

Der Autor ist zu Gast in der Bar jeder Sicht, liest aus seinem Buch und steht im Anschluss für ein Gespräch zur Verfügung. Die Veranstaltung gibt’s live in der Bar oder per Zoom-Stream für zu Hause.

19.9., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 18 Uhr, www.barjedersicht.de