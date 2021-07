Zu Ehren des Gottes der Ekstase

× Erweitern Foto: Jörg Baumann Sommerbau

Endlich startet das Programm im „Sommerbau“, dem temporären Freilicht-Logentheater von Mousonturm und Frankfurt LAB, das am Kaiserleikreisel errichtet wurde.

350 Besucher*innen finden hier coronagerecht Platz, in Zweierlogen auf den drei Etagen einer nach oben offenen Gerüstkonstruktion aus Eisenrohren und MDF-Platten. Gespielt wird im Zentrum des Sommerbaus, in einer über 25 Meter durchmessenden Arena. Das dreimonatige Programm wird vom Mousonturm, LAB, dem Ensemble Modern, der Dresden Frankfurt Dance Company, der HfMDK sowie vielen weiteren freien Theater- und Künstler*innenprojekten und sogar der Klubkultur gestemmt.

Vielleicht weil der Sommerbau ein bisschen an ein römisches Amphitheater erinnert, bringt der Mousonturm als Auftakt die „Großen Frankfurter Dionysien in Offenbach“ in die Arena; ein aus drei künstlerischen Veranstaltungen sowie vier „Bevölkerungsversammlungen“ bestehendes Mini-Festival rund um die Debatte, wie Leben nach Corona aussehen könnte.

Foto: Jörg Baumann Sommerbau Szene aus „Dionysos Stadt Open Air“

In der Antike galten die „Großen Dionysien“ als wichtigstes Theaterfest Athens – zu Ehren Dionysos, dem Gott der Ekstase, des Rausches, der Verwandlung und des Weins. Passend wird also in Offenbach ab dem 31. Juli das „Dionysos Stadt Open Air“ gegeben, ein umjubeltes Stück von Christopher Rüpling aus den Münchner Kammerspielen, das hier in der Frankfurt-Version aufgeführt wird und fast zehn Stunden (!) dauert.

Als weitere Theater- und Performance-Teilstücke der „Großen Frankfurter Dionysien in Offenbach“ kommt die nicht minder spektakuläre Konzert-Theater-Performance „Jedermann Reloaded“ des österreichischen Schauspielers Philipp Hochmair mit der Dresdener Band „Die Elektrohand Gottes“ sowie „Ohne Worte“ der Companhia Brasileira de Teatro, die sich der aktuellen politischen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Situation in Brasilien sowie anderen autoritär und rechtspopulistisch regierten Ländern der Welt widmet.

× Erweitern Foto: Costin Radu Sommerbau Die Dresden Frankfurt Dance Company tanzt. „Traces“ mit Choreografien aus den Reihen des Ensembles; hier im Bild: Felix Berning, Kevin Beyer und Anne Jung.

Im September kann man sich übrigens schon mal auf Tanz im Sommerbau freuen: Die Dresden Frankfurt Dance Company zeigt „Traces“, eine Performance-Installation, an der fünf Ensemblemitglieder gemeinsam gearbeitet haben.

Sommerbau, Kaiserleipromenade, Offenbach, Infos und Tickets über www.sommerbau.net