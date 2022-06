Zurück auf die Straße: CSD SaarLorLux

× Erweitern Foto: Tristan B. unslpash.com, gemeinfrei

Der CSD in Saarbrücken kehrt am Wochenende des 11. und 12. Juni zurück – mit Parade und zweitägigem Straßenfest.

In den vergangenen Jahren gab es kein großes Communityfest zum CSD, stattdessen den „Walk of Pride“, eine Menschenkette mit Plakaten, die entlang der gewohnten Paradestrecke für Sichtbarkeit sorgte. Organisator der CSD-Aktivitäten in Saarbrücken ist der LSVD Landesverband Saarland.

In diesem Jahr startet alles am Samstag mit dem großen Straßenfest auf dem oberen Teil der Mainzer Straße. Traditionell steht hier die Podiumsdiskussion als erster Programmpunkt auf dem Plan. Die CSD-Demo-Parade formiert sich am Sonntag an der Congresshalle und schlängelt sich zur Bleichstraße in unmittelbarer Nähe des Festplatzes. Beim letzten regulären CSD in Saarbrücken kamen rund 50.000 Menschen zusammen, die die LSBTIQ-Community unterstützten.

11. und 12.6., CSD Straßenfest, Demo-Parade am 12.6., Saarbrücken, mehr Infos über saar.lsvd.de/lsvd-saar-ev-saarbruecken