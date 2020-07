Zurück in die Gegenwart

× Erweitern Foto: Städel Museum Wolfgang Tillman Knotenmuster

Das Frankfurter Städel Museum präsentiert nicht nur alte Meister: Die Sammlung der Gegenwartskunst ab 1945 nimmt in den vor gut 10 Jahren neu eröffneten, unterirdischen Gartenhallen mit ihren 3.000 Quadratmetern einen großen Teil der gesamten Ausstellungsfläche des Hauses ein.

Die Sammlung der Gegenwartskunst wurde just neu gestaltet; zu sehen gibt’s auch Fotografien von Wolfgang Tillmans. Der in den 90ern bekannt gewordene Fotograf scheint insbesondere in seinen frühen Arbeiten eine Art dokumentarischer Bestandsaufnahme seiner Generation abzulichten; in Wirklichkeit sind die viele seiner Bilder inszeniert und sollen so das Gefühl, dass Tillmans in bestimmten Situationen hatte, transportieren.

Städel Museum, Schaumainkai 63, Frankfurt, www.staedel.de