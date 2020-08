Zur Lage der Regenbogenfamilien

× Erweitern Foto: Ketut Subiyanto, pexels.com, gemeinfrei Regenbogenfamilien Lesbische Paare mit Kinderwunsch werden von Adoptionshilfe-Gesetz benachteiligt.

Ende Mai hat der Bundestag das Adoptionshilfe-Gesetz verabschiedet, das unter anderem das Verfahren zur Stiefkindadoption neu regelt. Doch statt Verbesserungen sorgt das neue Gesetz nun für Verfahrensnachteile, von denen insbesondere lesbische Paare betroffen sind: denn haben diese ein gemeinsames Kind, ist eine Adoption seitens des zweiten Elternteils nur nach einer eingehenden Prüfung durch das Familiengericht möglich.

Das neue Verfahren wird dann dem einer Stiefkindadoption gleichgesetzt und das stößt auf Kritik: „Die Möglichkeit der Stiefkindadoption ist für eine Familienkonstellation gedacht, in der Kinder aus einer früheren Beziehung in eine neue Partnerschaft eingegliedert werden sollen“, kommentiert der LSVD. „Der frühere Partner beziehungsweise die frühere Partnerin muss dafür damit einverstanden sein, die Elternschaft abzugeben. Hier ist es sinnvoll zu prüfen, ob die rechtliche Eingliederung in die neue Familie dem ‚Wohl des Kindes’ dient“, so der LSVD weiter. „Bei Zwei-Mütter-Familien werden die Kinder als Wunschkinder in die Partnerschaften der Frauen hineingeboren. Demgemäß gibt es bei verpartnerten und Frauenpaaren auch keinen „abgebenden Elternteil“; es besteht daher eine gänzlich andere Ausgangslage“, kritisiert der Verband. Trotzdem müssten lesbische Paare ein strapaziöses Untersuchungsverfahren durchlaufen. Für schwule Paare ist die Stiefkindadoption nach wie vor die einzige Möglichkeit gleichberechtigte Elternteile zu sein.

Die Bar jeder Sicht widmet sich ab August 2020 in einer Reihe von Info- und Diskussionsabenden dem Thema Regenbogenfamilien. Dabei sollen neben den rechtlichen Aspekten auch die Lebensrealität von Regenbogenfamilien im Fokus stehen. Los geht’s am 14. August mit Frank Grandpierre und der Vorstellung des Projekts Familienvielfalt von Queernet RLP sowie der Vorstellung der ILSE-Regionalgruppe Mainz-Wiesbaden, der Initiative lesbischer und schwuler Eltern. Am 27.8. hält die Sozialarbeiterin und Systemische Beraterin Antje Meinzer („Zeit für Vielfalt und Wandel“) ihren Vortrag „Regenbogenfamilien – gleich und doch anders“ mit anschließender Diskussion. Die Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Hygienevorschriften in der Bar jeder Sicht statt. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2020 kommen pro Monat weitere Veranstaltungen hinzu – mehr dazu in der kommenden Ausgabe des GAB Magazins.

14.8., „Regenbogenfamilien – Alles Familie!“, 27.8., „Regenbogenfamilien – gleich und doch anders“, Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, jeweils 19:30 Uhr, www.sichtbar-mainz.de