ZWISCHEN DEN ZEILEN

Nun ist es 2020. Nach den Erwartungen, die man in den 1950er Jahren an unsere Gegenwart gerichtet hatte, sollten wir heute Morgen alle mit Raketenrucksäcken zur Arbeit geflogen sein.

Stattdessen bewegen wir uns auf Elektro-Rollern fort, dir wir nach Gebrauch dem Nachbarn vor die Haustür werfen und die nach wenigen Monaten ihre Lebensdauer erschöpft haben.

Darüber hinaus verfügen wir über Telefone, mit denen wir sowohl uns als auch unser Essen hochauflösend fotografieren können. Oftmals fällt das ästhetische Werturteil bei Aufnahmen von Mensch und Mittagessen allerdings gleich aus.

Der Bildungssender ARD alpha, den die allermeisten von uns in den hohen zweistelligen Senderplätzen abgespeichert haben, widmete sich unlängst einen Abend lang den Visionen und Erfindungen, von denen man sich früher versprach, dass sie die Zukunft prägen würden.

Fest überzeugt war man zum Beispiel in einem Beitrag von 1969, dass der Individualverkehr heutzutage in einzelnen Kabinen einer Magnetschwebebahn organisiert sein würde.

Niemand ahnte damals, dass die wesentlichste Erfindung jener Jahre nicht der Ingenieurskunst der bodengebundenen Mobilität entstammen werde, sondern der Raumfahrt.

So freuen wir uns heute tagein tagaus über die daraus hervorgegangene Anti-Haft-Beschichtung aus Teflon, die zumindest unsere Pfannengerichte tadellos aussehen lässt.

Tempus fugit - Die Zeit flieht

Vor uns liegt nun ein ganzes Jahr mit dem wohlklingenden Doppel-Namen „Zwanzig-Zwanzig“. Sofern wir aber ehrlich miteinander sind, sind wir doch eigentlich schon mittendrin.

Der Pulverdampf der Silvester-Knallerei hat sich aus den Gassen schon längst genauso verzogen wie der Neujahrs-Kater aus unseren Gehirnwindungen.

Der Januar ist im Grunde schon erledigt. Vielmehr sind wir schon mitten in Fastnacht/Fasching drin.

Wenn das rum ist, ist auch der Februar quasi rum.

Um ebendies zu merken, gibt uns der zweite Monat des Jahres diesmal ausnahmsweise einen Tag mehr Zeit; denn 2020 ist ein Schaltjahr.

Drei Wochen nach diesem 29. Februar (der übrigens ein Samstag sein wird) ist dann auch schon Frühlingsanfang.

Ein Wochenende danach müssen wir tapfer sein: Die Nacht von Samstag auf Sonntag wird eine Stunde kürzer sein, denn es ist schon in der Sommerzeit.

Damit sind wir aber den Osterfeiertagen, die uns nicht mal zwei Wochen später ein paar freie Tage schenken, gleich schon eine Stunde näher auf den Pelz gerückt.

Jetzt gilt es, den Kleiderschrank nach der Farbe Orange zu durchsuchen, denn der Koninginnendag wartet direkt um die Ecke.

Dabei lohnt es sich gar nicht, an seinem Ende mit Feiern aufzuhören, denn sofort wird auch schon in den Mai getanzt.

Im Wonnemonat können wir uns ganz aufs politisch sein konzentrieren. Denn die Steuererklärung muss man seit diesem Jahr nicht schon zum 31. Mai sondern erst zwei Monate später fertig haben.

Ausreichend Zeit also, um im Umfeld des 17. Mai zu diskutieren, ob der ehemals „Internationaler Tag gegen Homophobie“ (IDAHOT) genannte Gedenktag weitere Buchstaben und Sonderzeichen angehängt bekommt. Im vergangenen Jahr war man da bei IDAHOBITA* stehen geblieben, wobei ein Blick auf die Computer-Tastatur deutlich macht, dass hier noch einiges mehr denkbar ist.

Überraschend wäre, wenn wir anders als in den Jahren davor zu der aus meiner Sicht vernünftigen Erkenntnis kämen, dass es lebensfern und sogar ungerecht ist, Menschen und ihre jeweiligen Lebens- und Liebesentwürfe, Bedürfnisse und Diskriminierungserfahrungen in einem einzigen Buchstaben sichtbar machen zu wollen. Wer Vielfalt wirklich anerkennt muss verstehen, dass sich diese Buchstabenreihung niemals konsequent zu Ende denken lassen wird.

Wer will kann für weitergehende Grübeleien die Pfingstfeiertage verwenden, die den Mai nahtlos in den Juni übergehen lassen.

In manchen Bars der schwul-lesbischen Szene werden dann bald die Beamer aufgeheizt und die Leinwände heruntergelassen. Zur Not muss auch der Atlas herausgeholt werden, denn die Fußball-Europameisterschaft findet dieses Jahr in mehreren Städten statt. Die meisten davon dürften allerdings bekannt sein.

Wenn nicht von Städtereisen, dann doch vom Eurovision-Song-Contest.

Bevor das Eröffnungsspiel losgeht haben wir im GAB-Verbreitungsgebiet sogar noch einen Tag frei, um uns darüber klar zu werden, was das ballorientierte Spiel in der Dreierkette für die Kraft der Pressingaktionen und das Angriffspiel im Mannschaftsverbund bedeutet. Einfach um klug daher reden zu können, wenn’s so weit ist.

Nach der Vorrunde beginnt dann der Sommer. Vor allem aber die CSD-Saison, so dass man die lästige Befassung mit dem Fußball beiseitelassen kann und sich den wirklich wichtigen Dingen des Lebens widmen kann: der Steuererklärung. Die ist nämlich Ende Juli wirklich fällig.

Aus der Sommerfrische zurück gekehrt, steht das Alte-Gasse-Fest für die Frankfurter*innen auf dem Plan.

Der Rest des Jahres ist schnell erzählt. Wir können uns entweder auf dem Frankfurter Opernplatz über 25 Jahre Lauf für mehr Zeit der AIDS-Hilfe freuen oder über 30 Jahre Wiedervereinigung als Endlos-Schleife auf PHOENIX.

Einen Augenblick später stehen Schoko-Weihnachtsmänner in der Supermarkt-Regalen und dann auch schon das Silvesterfeuerwerk.

Make 2020 Long Again

Hier muss unbedingt gesagt sein, dass es eine grobe Unverschämtheit und Anmaßung ist, mit der Zeit so um sich zu werfen und in diesen wenigen Zeilen ein ganzes Jahr von 366 Tagen zu verschleudern.

In Wahrheit ist ein Jahr für uns ein kaum begreifbarer Zeitbegriff. Nur zerhackt und zergliedert in einzelne Stichtage und Abschnitte können wir es uns gefügig machen.

Zudem ist das Erleben von Zeit zwar objektiv messbar, in der Bewertung unterliegt es aber immer dem subjektiven Empfinden des Rückblicks.

Hat man viel erlebt, fühlt es sich lang und reichhaltig an.

War es eintönig und gleichförmig empfinden wir es als schnell und bedeutungslos verflogen.

Machen wir also, dass 2020 lang wird.