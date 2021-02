Kolumne: Die Goldenen Zwanziger

Kommen jetzt die Goldenen Zwanziger des 21. Jahrhunderts? Die Jahre von 1924 bis 1929 gelten in der Rückschau als eine kurze, aber bedeutsame Ära des wirtschaftlichen Aufschwungs und einer Blüte von Kunst, Wissenschaft und Kultur. Auch verkrustete Moralvorstellungen wurden aufgebrochen, eröffneten gesellschaftlichen Fortschritt und nie gekannte Freiheiten. Vor allem in den Städten pulsierte das Nachtleben in Cabarets, Klubs und Bars, und viele Chansons und Gassenhauer, die wir heute noch an Karaoke-Abenden trällern, stammen aus dieser Zeit. Mit der neuen Ungezwungenheit florierte auch die lesbisch-schwule Subkultur. Der neu gegründete „Bund für Menschenrecht“ wurde zu einer maßgeblichen Interessenvertretung für Homo- und Bisexuelle und Transgender. Gleich mehrere zielgruppengerechte Zeitschriften wie das schwule „Freundschaftsblatt“, „Frauenliebe“ oder „Das dritte Geschlecht“ erschienen in fünfstelliger Auflage. Gemessen an dem Grauen eines industrialisierten Weltkrieges, der den Goldenen Zwanzigern im 20. Jahrhundert vorausging, und der Barbarei, die sie beendete, ist die Corona-Pandemie des 21. Jahrhunderts keinesfalls eine Parallele. Dennoch haben wir während dieser Zeit unbefangenes Zusammensein, Feiern, Lieben und die Erfahrung von Bühnenspiel, Musik und Event oftmals bitter entbehrt. Das Nachholen eines mageren Jahres wird vielleicht kein ganzes Jahrzehnt vergolden, aber die Vorfreude darauf ist uns zumindest schon ein Silberstreif am Horizont ...

Ejaculatio praecox

Um sich nicht der Lächerlichkeit und wiederholter Frustration preiszugeben, wollen wir an dieser Stelle lieber auf Mutmaßungen verzichten, wann Festivität und Becherklang wieder sowohl verantwortbar als auch gestattet sein werden. Zu oft hatten wir Frankfurter Szenegänger*innen vorzeitigen Schaumwein-Erguss und lagen mit unseren Prophezeiungen zum Lockdown-Ende peinlich daneben. Zum Ende der Barschließungen im Frühsommer des

Bild: flickr Nutzer Susanlenox/Public Domain Cabaret Die Goldenen Zwanziger: Blütezeit von Kunst, Wissenschaft und Kultur - Foto: Flickr User Susanlenox Lizenz Public Domain

vergangenen Jahres hatten wir uns noch, mit Piccolos gerüstet, vor der Tür des alteingesessenen „Na Und“ in der Klapperfeldstraße aufgereiht, um bloß unter den Ersten zu sein, die den Neustart queeren Bar-Lebens feiern konnten. Nachdem aber nun auch der bislang für altersweise gehaltene Onkel Norbert, ehemaliger Betreiber mehrerer Frankfurter Szene-Bars und -Klubs, mit seiner Vorhersage einer Wiedereröffnung „nach Aschermittwoch“ danebengelegen hat, haben wir die Sektflaschen vorerst wieder aus der Kühlung genommen. Ohnehin ist die Sorge groß, dass es in der Szenelandschaft bald neben dem freiwillig ausgeschiedenen Norbert noch einige weitere ehemalige Betreiber*innen queerer Lokalitäten geben wird. Denn während die Frankfurter LGBTIQ*-Gastronomie nun seit Beginn der Corona-Pandemie in Summe bereits ein halbes Jahr geschlossen bleiben musste, Fixkosten anfielen und die staatlichen Corona-Hilfen monatelang in Verzug waren, zieht es einigen finanziell den Boden unter den Füßen weg.

Totgesagte leben länger

Selbst Subkultur-Institutionen wie das Switchboard, denen durch die Barspendenaktion substanziell und unbürokratisch geholfen werden konnte, planen nun die Wiederbelebung der queeren Ausgehkultur. Denn dass sich die Goldenen Zwanziger ganz ohne weiteres Engagement als Selbstläufer einstellen, kann nicht vorausgesetzt werden. Vielmehr wird es einige Initiative erfordern, die Menschen wieder zurückzugewinnen, nachdem ihnen monatelang die Maximen von Daheimbleiben und Kontaktvermeidung eingeimpft wurden. Dabei wird selbst das raffinierteste Event vielen Menschen nicht die Angst nehmen können, nach einem sogenannten „schweren Verlauf“ in die Statistik der mittlerweile über 60.000 Corona-Toten in Deutschland einzugehen. Schon nach dem ersten Lockdown wurden in der Szene viele ältere Besucher*innen vermisst, die zwar gesund und munter zu Hause saßen, die Szene-Lokale wie auch alle anderen dennoch aus Sorge um ihr Wohlergehen weiterhin mieden. Sicher, die Frankfurter Szene wird wie Gesellschaft und Wirtschaft um sie herum durch die Corona-Pandemie einige ihrer bunten Federn lassen müssen. Doch obwohl über Jahre das gleiche Lamento über das Szenesterben erklingt, ist die LGBTIQ*-Subkultur an ihren Kristallisationspunkten im Frankfurter Bermudadreieck nach wie vor lebendig.

Wenn die Szene irgendwann demnächst wiedererweckt wird und wir uns alle den Lockdown-Schlaf aus den Augen gerieben haben, können wir unseren Beitrag zu einem gelingenden Neustart leisten, indem wir bei allem Saus und Braus der Golden 20s etwas mehr Rücksicht nehmen auf diejenigen von uns, die sich an den wiedergewonnenen Umgang miteinander erst ein wenig gewöhnen müssen – damit wir uns möglichst gemeinsam wieder an unseren Orten vergnügen können, nachdem wir alle vorher lange darauf verzichten mussten.