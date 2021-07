Kolumne: Viel Form, wenig Inhalt

Von manchen Dingen erkennt man den wirklichen Wert erst, wenn sie fehlen. Beim CSD ist das zum Beispiel so. Seit Jahrzehnten war uns die jährlich wiederkehrende Demonstrationsveranstaltung in der Tradition des Stonewall-Aufbegehrens von 1969 ein lieb gewonnenes queeres Sommerfest, bei dem sowohl für die Polit-Aktivist*innen als auch für die Party-Schwestern was im Angebot war. Auf diesem Markt der Möglichkeiten ließ sich beobachten, welche Lebens- und Liebesentwürfe andere Menschen für sich haben, und im Panorama wurde anschaulich, was das theoretische Buchstabensammelsurium LGBTIQ* etc. denn in fleischgewordener Praxis bedeutet. Für die Menschen, die neu zur „Family“ gestoßen sind, war es zudem immer auch ein Ort, um das erste Mal offen zu der eigenen sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität stehen und darauf stolz sein zu können. Wer aber etwa im Februar des vergangenen Jahres sein Coming-out hatte, fand seit eineinhalb Jahren nirgends außerhalb von Video-Kacheln und Online-Dating die Möglichkeit, zu sich zu stehen. Gleichzeitig fanden die Aushandlungsprozesse für die aktivistisch engagierten Queers nur noch in der digitalen Filterblase statt, was dazu führte, dass der akademische Diskurs der gelebten Szene- und Community-Realität weit vorausgaloppiert ist und eine Entfremdung stattgefunden hat, über die die kommenden CSDs erst wieder Brücken schlagen müssen.

Viel Form, wenig Inhalt

Gefehlt haben die Pride-Wochenenden offenbar auch den öffentlichen Würdenträger*innen. Anders ist kaum zu erklären, weshalb plötzlich alle Welt die regenbogenfarbige Beleuchtung einer Fußballspielstätte einfordert. Darunter auch viele, denen die Bedingungen von queeren Menschen sowohl in Ungarn als auch hierzulande egal sind, und sogar manche, die erklärtermaßen das Familienbild der 50er-Jahre als das einzig wirklich Schützenswerte ansehen. Gleichzeitig wären Christopher Street Days für die Mitglieder der LGBTIQ*-Communitys im Land eine gute Gelegenheit gewesen, sich an Regenbogenflaggen sattzusehen und darüber hinaus zu erfahren, für was es sich wirklich lohnt, die Stimme zu erheben. Denn die eigene Empörung in den sozialen Medien über das Ausbleiben einer bunten Stadionbeleuchtung zu veröffentlichen, bleibt schließlich nur eine Symbolhandlung als Reaktion auf eine verweigerte Symbolhandlung. Viel Form, wenig Inhalt. In den Beratungsstellen für Lesben, Schwule und Transgender wird von Ratsuchenden aber selten als zentrales Problem vorgebracht, dass Verwaltungsgebäude nicht regenbogengeflaggt und Fußballstadien ihre Akzeptanz nicht durch Beleuchtung ausdrücken. Die Sorgen der Menschen liegen natürlich woanders. Die einhellige Entrüstung darüber ist aber so bequem wie unverfänglich, denn sie gilt einem südosteuropäischen Polit-Bad-Boy und einem wiederholt unmoralischen Fußballverband. Auf der anderen Seite stehen jene, die ein leuchtend buntes Signal für die Menschenrechte fordern. Da fällt es nicht schwer sich einzureihen. Es ist gut vorstellbar, dass die PR-Zuständigen die Führungsetage der UEFA bekniet haben werden, doch einfach den vermaledeiten Lichtschalter auf bunt umzulegen und mit einem Schlag in der öffentlichen Wahrnehmung mehr Guthaben in Sachen Gesellschaftsverantwortung einzukassieren, als mit jahrelangem Einsatz gegen Homophobie in Fußballstadien und für mehr Offenheit im Sport mit viel Geld zu erreichen wäre.

× Erweitern Foto: flickr Nutzer wjlonien/ CC BY SA 2.0 stadion Das Stadion des Anstoßes als regenbogenfarbiger Wunschtraum - Foto: Flickr User Wolfgang Lonien Lizenz Creative Commons CC BY SA 2.0

Jene Politiker*innen, die die Regenbogenbeleuchtung öffentlich eingefordert haben, hätten sich mit diesem scheinbaren Etappensieg für die Akzeptanz von Lesben, Schwulen und transidenten Menschen ebenfalls entspannt zurücklehnen und die Beschäftigung mit den Sorgen von LGBTIQ* wieder auf die lange Bank schieben können.

Probleme statt Stadien beleuchten

Nachdem dem Austragungsort des Länderspiels die Regenbogenfarbigkeit verwehrt blieb, muss das Licht erst recht auf die Felder gerichtet werden, wo LGBTIQ* Sorgen haben. Es leben Hunderttausende Menschen in Deutschland, die sich gar nicht erst trauen würden, in den sozialen Medien oder anderswo ihre Sympathie für queere Anliegen auszudrücken, geschweige denn ihr eigenes gleichgeschlechtliches Begehren zu offenbaren. In vielen migrantischen Familien in Deutschland bedeutet auch im Jahr 2021 ein Outing für junge Homosexuelle noch immer einen krassen Bruch mit Familie und nahezu allen sozialen Kontexten, in die sie bis dahin sicher eingewoben waren. Sind sie zusätzlich umgeben von einer überzogen patriarchalen Macho-Kultur junger Männer, ist es beinahe undenkbar, die eigenen Sehnsüchte allein vor sich selbst zu formulieren. Mit dem Leidensdruck steigt auch die Perspektivlosigkeit, ein selbstbestimmtes Leben scheint unerreichbar. In den grundsätzlich für alle Menschen offenen LGBTIQ*-Beratungs- und Anlaufstellen sind Ratsuchende mit Migrationsgeschichte meist deutlich unterrepräsentiert. Ein einfaches Rezept, wie queere Menschen, die durch andere Herkunftskulturen geprägt sind, unterstützt werden können, gibt es nicht. Dringend muss auch der Blick darauf gerichtet werden, wie Menschen, deren Familien nicht aus Deutschland stammen, besonders in der schwulen Szene und Community angenommen und respektiert werden, wenn sie die hohe Schwelle dahin einmal überwunden haben. Denn viel zu oft werden sie es nicht.

Die gegenwärtige Ungleichheit zwischen den LGBTIQ*, die zwanglos für die bunte Beleuchtung eines Fußballstadions streiten, und jenen, für die die Zukunft düster aussieht, aufzuheben, bietet also ausreichend Diskussionsstoff um die kommenden CSDs thematisch zu gestalten.