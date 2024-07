Kolumne: Erkenne dich selbst

Es war eine Sensation, als der Lindenstraße-Allgemeinmediziner Dr. Carsten Flöter, gespielt von Georg Uecker, in einer Folge der Vorabendserie im Jahr 1987 einen Mann küsste. Heute kann ich mich kaum mehr hineindenken, welche Empörung das einerseits in der Hetero-Mehrheitsgesellschaft und welche Begeisterung es andererseits unter Homosexuellen hervorgerufen haben muss. Sie war groß, erzählt man mir. Wie sich das anfühlt, seinesgleichen dramaturgisch für die gesamte Gesellschaft sichtbar gemacht zu sehen, konnte ich selbst im vorvergangenen Jahr erfahren, als der SWR-Donnerstagskrimi „Seeland – Ein Krimi vom Bodensee“ ein neues Ermittler-Duo vorstellte, in dem die Kommissarin Elena Barin transident ist. Gespielt von der wunderbaren und selbst transidenten Hayal Kaya. Derzeit wird die zweite Folge „Identität – Ein Krimi vom Bodensee“ produziert.

× Erweitern © SWR/ARD Degeto/Polyphon/Johannes Reil Dreharbeiten zu „Identität“ – der zweite Krimi mit Hayal Kaya und Julian Bayer (4. und 3.v.r.) Foto: SWR/ARD Degeto/Polyphon/Johannes Reil

Zeigen, was ist

Das ist neu, denn bisher durften Transgender im deutschen Fernsehen im Wesentlichen als Leiche oder Psychopath erscheinen. Wenn in jüngerer Zeit der Transidentität eine tragende Rolle zukam, wurde sie meist an cis Männer vergeben. Bei allen schauspielerischen Bemühungen zum Detail ist Geschlechtsempfinden aber keine Rolle, die man spielen kann, sondern eine Identität, die über Travestie und das stereotype Tragen von Lippenstift und Rock hinausgeht.

Es gibt in unserem Land schwule Ärzte und es gibt transidente Polizist*innen. Längst gibt es auch transidente Schauspieler*innen, die Letztere darstellen können. Was fehlte, waren Drehbuchautor*innen, Produktionsfirmen, Redaktionen und Regisseur*innen, um nach Hunderten hetero Kommissar*innen und einer Handvoll lesbischer und schwuler Ermittler*innen endlich auch eine authentische transgeschlechtliche Kriminalbeamtin auf deutschen Fernsehbildschirmen zuzulassen – in einer subtilen Rolle, in der weder das trans Merkmal der Figur und ihrer Darstellerin wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird noch Transidentität an sich als höherstehend gezeigt wird und eine ganz besondere Beachtung verdient. Denn genau das nervt in der gegenwärtigen Debatte die cis-hetero Mehrheitsgesellschaft, die lesbisch-schwulen Mitstreiter*innen und auch mich.

Erkenne dich selbst

Die Darstellung von Lesben, Schwulen und Transgendern im Fernsehen scheint banal und nichts Besonderes. Außergewöhnlich wiederum wäre es, genau sie nie auftreten zu lassen. Ein solcher blinder Fleck bei der Besetzung sagt viel darüber aus, wer zur Gesellschaft gehört und wer nicht. In fiktionalen Erzählungen und Darstellungen Menschen zu sehen, die einem in sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität ähnlich sind, ist auf der einen Seite bestärkend. Auf der anderen Seite liefern sie dringend benötigte Rollenvorbilder für junge Menschen, die noch auf der Suche nach sich selbst sind. In dieser Funktion sind sogar die holzschnittartigen deutschen Krimiserien immer noch näher an der Wirklichkeit als TikTok, Instagram und Co.