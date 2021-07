Kolumne: Kollision der Filterblasen

Mit dem Wort „Filterblase“ bezeichnet die Medienwissenschaft die Isolation von Mediennutzer*innen gegenüber Informationen, die nicht ihrem persönlichen Standpunkt entsprechen. Diese Abschottung kann durch die Algorithmen der sozialen Medien entstehen. Verstärkt wird sie durch ein Verhalten, bei dem sich Menschen nur noch gezielt über Kanäle informieren, deren Perspektiven sie teilen, andere ausblenden und sich lediglich mit Gleichgesinnten austauschen, aber andere Meinungen ignorieren. Dieses Verhalten nennt man „Echo-Kammer“, was im Gegensatz zu „Filterblase“ wesentlich treffender ist. Denn mit einer transparenten, filigranen, schillernden Kugel mit hauchdünner Haut hat diese Informationsverengung nichts zu tun. Viele Menschen leben nämlich schon längst in einem medialen „Panic Room“ – einem persönlichen Notfallbunker aus dickem Beton mit verriegelten Stahltüren. Drinnen erleben sie nur mittels Überwachungskameras in verzerrten Schwarz-Weiß-Bildern, was draußen geschieht. Mit der Umwelt kommuniziert man aus so einem Panic Room meist einseitig über quäkende Lautsprecher. Auch manche LGBTIQ* haben sich verständlicherweise so eingerichtet, um der fehlenden Akzeptanz in der Mehrheitsgesellschaft zu entkommen. Eine Dauerlösung ist das freilich nicht, denn Minderheiten können nur dann erfolgreich sein, wenn sie mit anderen zusammen Mehrheiten bilden. In Isolation geht das nicht …

Kollision der Filterblasen

Das Gefährliche ist außerdem, dass die Blasen nicht irgendwann einfach zerplatzen und die Echos leiser werden, sondern dass an den Brennpunkten in ihrem Inneren Hass entsteht, der viel zu oft in Gewalt mündet. Anfällig dafür sind nicht nur politisch Rechte und Linke oder religiöse Fanatiker*innen, sondern es trifft – wenn auch wesentlich seltener – ebenso Menschen, die sich für zweifelsfrei wertvolle Dinge einsetzen wie etwa Umwelt- und Tierschutz oder die Belange von Geflüchteten. Selbst Queers. Zu spüren bekam das zuletzt die Geschäftsstelle der SPD-Fraktion in Haltern am See. Unbekannte zerschlugen dort Scheiben und sprühten ungelenk und mit zweifelhafter Silbentrennung „TSG ab-sch-aff-en!“ neben die Eingangstür.

Die Kommunalpolitiker*innen der Stadt am Südrand des Münsterlandes dürften sich eventuell zunächst gewundert haben, weshalb ihr hessischer Parteigenosse Thorsten Schäfer-Gümbel, den man während seiner Karriere der Einfachheit halber oft mit seinen Initialen „TSG“ benannte, auch zwei Jahre nach seinem Ausscheiden aus der Politik noch für solch heftige Unmutsäußerungen sorgen konnte. Hier stieß die sozialdemokratische Filterblase mutmaßlich auf ihr trans*aktivistisches Pendant. Denn in deren Kreisen steht „TSG“ für das Transsexuellengesetz: ein bei seiner Entstehung vor über vierzig Jahren als fortschrittlich beklatschter, mittlerweile hoffnungslos veralteter und vom Bundesverfassungsgericht bereits in vielen Punkten außer Kraft gesetzter Rechtsrahmen, mit dem transidente Menschen ihren Vornamen und den Personenstand ändern lassen können. Mit der ausgehenden Legislaturperiode des Bundestags standen Gesetzesentwürfe der Opposition zur Abstimmung für die Aufhebung des alten „TSG“ und die Einführung eines modernen Selbstbestimmungsgesetzes, wie es viele Staaten inner- und außerhalb Europas schon seit einiger Zeit unkompliziert in die Praxis umgesetzt haben. Die SPD-Fraktion im Bundestag, noch gefangen in der Koalition mit der CDU/CSU, musste die bittere Pille schlucken und die Vorlagen ablehnen, obwohl das SPD-geführte Justizministerium im vorletzten Jahr mit dem CSU-Innenministerium einen Kompromissentwurf zum Transsexuellengesetz vorgelegt hatte, der von den Trans*-Selbstvertretungsorganisationen jedoch heftige Ablehnung erfuhr und so wieder in der Versenkung verschwand.

Stonewall Was a Riot – Haltern am See nicht

Die Menschen, die die Fassade der Fraktionsgeschäftsstelle in Haltern am See demoliert haben, bewiesen also nicht nur Ignoranz gegenüber dem üblichen Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene und auch gegen jene, die sich dort bereits für Trans*-Rechte starkgemacht haben, sondern schüchterten gleichzeitig auch ehrenamtliche Kommunalpolitiker*innen fernab der Entscheidungsebene ein und erwiesen der Trans*-Community damit einen Bärendienst. Denn die Bilder aus Haltern am See fanden natürlich über die sozialen Medien ihren Weg ins ganze Land. Niemandem haben sie erklärt, dass das „TSG“ für trans* Menschen ein demütigendes, teures Gutachterverfahren bedeutet, um den Geschlechtseintrag ändern zu lassen, dass bornierte Lehrer*innen trans* Jugendlichen mit auf den alten Namen ausgestellten Zeugnissen den Weg in die Zukunft verbauen und dass Krankenkassen transidente Menschen viel zu oft unnötig lange hinhalten, bis sie ihnen die medizinischen Maßnahmen gewähren, die ihnen ohnehin zustehen. Stattdessen weiß man jetzt, dass es auch auf der Seite von Trans* Leute gibt, die vor politischen Gewaltdrohungen nicht zurückschrecken.

Das war kein Riot – das war dumm.