Kolumne: Nichts geschenkt

Wir sind es gewohnt, dass alles da ist. Wasser aus dem Hahn, Strom aus der Steckdose und Gas für die Heizung. Kaum jemand, zumindest in Deutschland, kennt noch Zeiten, in denen es anders war. Darüber, dass wir uns daran gewöhnen durften, können wir froh sein. Gleichzeitig hat unser jahrzehntelanges unkritisches Verbrauchen nicht nur das Weltklima drastisch verändert, sondern uns auch in die Abhängigkeit von menschenverachtenden, aber rohstoffreichen Regimen geführt. Verantwortungsvoller Konsum ist Übungssache und nicht schon mit dem Griff ins Bio-Regal erledigt. Die Hamsterkäufe in den ersten Monaten der Corona-Pandemie haben gezeigt, wie wenig belastbar unsere Fähigkeiten diesbezüglich sind. Es braucht nicht einmal den Mangel an Existenziellem, um unsere unsolidarische, egoistische Seite zum Vorschein kommen zu lassen. Allerdings haben Unternehmen naturgemäß ein Interesse daran, uns Konsum zu ermöglichen, um Geld zu verdienen. Wir Verbraucher*innen können uns also zurücklehnen.

Queere Community: Gemeinschaftsprojekt statt Konsumprodukt

Unsere Zivilgesellschaft ist dagegen kein Selbstbedienungsladen. Dass sie und die sozialen Strukturen, aus denen sie zusammengefügt ist, widerstandsfähiger, moderner, gerechter und lebenswerter werden, liegt im Interesse von uns allen. Daran zu arbeiten, nimmt uns deshalb niemand ab.

× Erweitern Foto: William White/Unsplash

Das gilt auch im kleineren Maßstab für unsere LGBTIQ*- Communitys. Sie kommen nicht vom Fließband, es gibt niemanden, der ihre subkulturellen Szene-Orte schaffen kann, ohne dass wir sie selbst mit queerem Leben füllen und zu für uns sicheren Räumen umwidmen. Community ist kein Konsumprodukt, sondern ein Gemeinschaftsprojekt, das umso wertvoller wird, je mehr Menschen darin einen Wert erkennen und ihn mit ihrem Engagement mehren. Die Lebenszufriedenheit, Selbstbestimmung und rechtliche Gleichstellung queerer Menschen sind heute so hoch wie nie. Nichts davon wurde ihnen bereitwillig von der Mehrheitsgesellschaft angetragen, sondern jahrzehntelang erstritten, eingeklagt und herbeidemonstriert. Vor allem jene, die die queerpolitischen Kämpfe des letzten Jahrhunderts nicht erlebt haben, tun sich schwer mit der Erkenntnis, dass LGBTIQ* auch heute nichts geschenkt bekommen und im Zweifel für ihre Belange selbst eintreten müssen.

× Erweitern Foto: Jessica Purkhardt Ohne Engagement aus der Community bleibt vieles grau statt bunt.

Aktuelles Beispiel ist die Frankfurter Initiative „Sag’s dem Barkeeper“, mit der die Szene-Wirt*innen die Verantwortung übernehmen, die Politik und Sicherheitsbehörden für den Schutz queerer Minderheiten nicht zu tragen bereit sind, indem sie bundesweit, einheitlich und vergleichbar eine niedrigschwellige Erhebung tatsächlicher queerfeindlicher Straftaten veranlassen. Die Initiative ist ein wichtiges Zeichen, das deutlich macht, dass für Lesben, Schwule und Transgender eben noch längst nicht alles gut ist, aber gleichzeitig aufzeigt, wie es besser geht.