10 Jahre Hamburg zeigt Flagge

Von Jahr zu Jahr beteiligen sich mehr Hamburger*innen an der wohl buntesten Aktion, die es je zum CSD gab. Rathaus, Handelskammer, Bezirksrathäuser, Behörden und Polizeipräsidium, Gericht und sogar ein Gefängnis haben zuletzt mitgemacht. Theater, Museen, Kirchen und öffentliche Einrichtungen, dazu Hotels, zahlreiche Firmen und nicht zuletzt unzählige Hamburger*innen zuhause. Zum Jubiläum soll Hamburg natürlich noch mal einen drauf setzen.

🏳️‍⚧️🏳️‍🌈➡️ Regenbogenflagge besorgen und vom 28. Juli bis zum 7. August raushängen! Flagge zeigen für Vielfalt, Akzeptanz und Weltoffenheit. Natürlich bei dir zuhause, aber auch bei deinem Arbeitgeber!

„Es gibt so viele Flaggenmasten in Hamburg, da geht noch was. Wer nicht weiß, wie er fragen soll und Unterstützung braucht schreibt mir einfach eine Mail an: flagge@hamburg-pride.de. Ich helfe gerne!“

Initiator und Flaggenbeauftragter von Hamburg Pride, Oliver Greve, gegenüber hinnerk