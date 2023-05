100 Jahre schwules St. Georg

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: www.heinfiete.de © Foto: www.heinfiete.de

Am Samstag gibt es eine „schwule History Tour“ in unserem schönen Hamburg. Und zwar dort, wo es besonders schön und queer ist, die Überschrift hat es bereits verraten, in St. Georg.

Schwule Geschichte(n) aus St. Georg über Lust und Verfolgung, Sex und Emanzipation mit und von Kai, Brandon und Lukas. Die drei Queers nehmen mit auf einen – kostenlosen – Rundgang durch die schwule Geschichte(n) St. Georgs im Wandel der letzten 100 Jahre.

Online wird darüber auf Social Media verraten: „Sie erzählen Erstaunliches, Dramatisches und launige Anekdoten vom schwulen Leben im Viertel zwischen Moschee und Dom, Freundschaftslokalen und Stolpersteinen, Lederszene und Aids, Fickstutenmarkt und Gay Cafés!“ Die Tour ist wie erwähnt umsonst, #mensch freut sich aber über Spenden für das LGBTIQ*-Community-Projekt Hein & Fiete.

13.5., Hein & Fiete, Pulverteich 21, Hamburg, 14 Uhr, www.heinfiete.de