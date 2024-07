1994 in Hamburg geboren ...

Expand Foto: L. Lewis Sophie Ellis-Bextor Sophie ist die Stimme von Hits wie „Get Over You“, „Mixed Up World“, „Fuck with You“ mit Bob Sinclar und „Murder on the Dancefloor“

... und jetzt zusammen mit Sophie Ellis-Bextor und einem Disco-House-Hit am Start: Felix Jaehn. Die gemeinsame Nummer „Ready for Your Love“ ist ein klasse Track, der nicht nur die Dancefloors in Hamburg zum Kochen bringen wird.

Wie fast immer bei Felix Jaehn geht um die Liebe, das Verlangen danach. Die Botschaft wird grandios und sehnsuchtsvoll von Sophie Ellis-Bextor umgesetzt, das Musikbett – Geigen, Breakbeats und House – tut sein Übriges, um „Ready for Your Love“ zu einem queeren Hit zu machen, der sicherlich in der WunderBar oder im 136° Erfolge feiern wird – und auch in den Charts könnte es wieder klappen ...