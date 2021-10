25 Jahre PERLEN – 25 Jahre queere Filmkunst in Hannover!

Perlen Hannover

Es ist aus der Hannoveraner Kulturszene nicht mehr wegzudenken: Das queere Filmfestival PERLEN hat sich seit seinem Start vor 25 Jahren zu einem Markstein in der Hannoveraner Kulturlandschaft entwickelt. Einmal im Jahr wird es in der Sophienstraße noch bunter: Dann öffnet das Kommunale Kino (KoKi) im Künstlerhaus seine Pforten zum einem der größten und traditionsreichsten queeren Filmfestivals in Deutschland. Die PERLEN kommen!

In diesem Jahr gibt es Anlass zum Feiern: Bereits zum 25. Mal zeigt PERLEN queeres Filmschaffen in all seiner Vielfalt. Hatte das Kino im Künstlerhaus bereits in den 1970er Jahren einen Grundstein mit den Schwulen Filmtagen gelegt, so ergänzten ab 1997 lesbische und feministische Themen das Filmprogramm. Seither präsentiert das Festival unter seinem neuen Namen PERLEN jedes Jahr aktuelle Produktionen queeren Filmschaffens in allen Farben des Regenbogens – transidente, nichtbinäre und intergeschlechtliche Inhalte haben im Laufe der Zeit ebenfalls Eingang in das Repertoire gefunden. Seit 2011 beschreibt sich das einstige „lesbisch-schwule Filmfest Hannover“ daher nunmehr als „Queer Film Festival Hannover“.

Dass das Jubiläum 2021 mitten in eine Pandemie fallen würde, konnte damals noch niemand ahnen. Jedoch arbeitet auch im zweiten „Corona-Jahr“ ein Team engagierter Menschen aus der queeren Community daran, dem Publikum vom 22. – 30. Oktober wieder eine spannende Filmwoche zu bescheren. Für jede der 26 Vorstellungen stehen unter Einhaltung der dann geltenden Hygienevorschriften voraussichtlich jeweils 80 Sitzplätze zur Verfügung. Geplant sind auch wieder spannende Diskussionen mit eingeladenen Gästen: Regieführende, Darsteller*innen und weiteren Beteiligten.

Auf der Website des KoKi und über die einschlägigen Social-Media-Kanäle hält das PERLEN-Team alle Interessierten mit aktuellen Informationen auf dem Laufenden, bis es am 22. Oktober wieder heißt: „Film ab!“ – und in diesem Jahr sogar: „Happy Birthday, PERLEN!“