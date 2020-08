hinnerk gratuliert: 30 Jahre Hein & Fiete

Am 1. August feierte Hamburgs schwuler Checkpoint wirklich schon seinen dreißigsten Geburtstag. Und weil – im Gründungsjahr noch völlig undenkbar – Schwule inzwischen heiraten dürfen, musste das Team auch nicht den Rathausmarkt fegen gehen.

Dafür ist auch gar keine Zeit, denn der Post-Corona-Betrieb wurde ausgeweitet: Es können nun schon 30 anstatt 16 Beratungen zum HIV/STD-Test angeboten werden (Di + Do, 16 – 20 Uhr, anonyme Anmeldung Mo, Mi + Fr von 16 bis 20 Uhr unter 040240333). Außerdem startet endlich das Chemsex-Selbsthilfeprojekt quapsss (www.heinfiete.de/quapsss).

Geschäftsführer Marc Grenz wünscht sich zum Jubiläum vor allem noch mehr enthusiastische Ehrenamtler*innen, die die zahllosen Aktionen des Hauses unterstützen oder gar ganz neue Ideen mitbringen.

„Wir könnten auf jeden Fall neue Leute gebrauchen. Generell freuen wir uns über jeden Interessenten. Wir teilen unsere Mitarbeiter grundsätzlich für die Arbeit in der Safety Crew (1 2 Einsätze im Monat und 1 2 Gruppensitzungen im Monat werden erwartet) oder dem Infoladen (2 3 Einsätze und eine Gruppensitzung im Monat) ein.

Ansonsten kann man bei uns an diversen Projekten teilnehmen. Jeder von uns macht eine verpflichtende Ausbildung, in der er alles zu STIs, dem gesamten Netzwerk in Hamburg und schwulen Lebenswelten lernt.“

Projektleiter Marc Grenz im hinnerk Interview