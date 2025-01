33 Jahre WunderBar – und Neuigkeiten

× Erweitern Foto: Bephotography / Benjamin Ebrecht WunderBar

Expand Foto: B. Ebrecht Die WunderBar sorgt für wilde Nächte!

1991 ging es mit der queeren Kult-Kneipe los in Hamburg an der Reeperbahn, unlängst wurde der 33. Geburtstag gefeiert. Wir gratulieren dem Team der legendären WunderBar (Talstraße 14) zum Jubiläum und erfragten auch gleich Neues.

Freuen kannst du dich auf verschiedene Formate! Und Änderungen: „Mit Bingo setzten wir erst mal aus“, so das Team der queeren Location. Doch dafür hat die WunderBar nun am Mittwoch immer ein wechselndes Programm am Start, etwa „Cocktail Rambazamba“ und Spiele wie „Stadt, Land, Gay“ und „Querpong“. Seit Donnerstag zudem regelmäßig wechselnde DJs für beste Musik.

Foto: Bephotography / Benjamin Ebrecht WunderBar Dragqueen Julia Wonder ist regelmäßig in der WunderBar am Start

