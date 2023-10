Im Anschluss an das Festival in den Kinos startet es online (22. – 29. Oktober)

Das 34. „Hamburg International Queer Film Festival“ ermöglicht vom 17. bis zum 22. Oktober Queers und deren Freund*innen in die Tiefen queerer Filmkunst einzutauchen.

Am 17. Oktober, also schon am kommenden Dienstag, ist die Eröffnungsgala auf Kampnagel.