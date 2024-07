Wir gratulieren Fabian Grischkat!

× Erweitern Foto: Markus Haner

Expand Foto: M. Rädel Hamburg, Rathaus Nur ein diverses Hamburg ist ein lebenswerter Ort

Der queere Webvideoproduzent, Moderator und Aktivist wird für sein wichtiges und mutiges Wirken mit dem „Ehren Pride Award 2024“ des Hamburg Pride e. V. ausgezeichnet.

Der Blogger kam auf die sehr gute Idee, das Wort „Stolzmonat“ zu schützen, das rechte Kreise für sich beanspruchen wollten. Dabei geht es bei „pride / Stolz“ nicht um den platten Stolz aufs „Vaterland“, sondern darum, sich nicht mehr für das zu schämen, was #mensch ist. Pride steht in der LGBTIQ*-Community für den Mut, so zu sein, wie #mensch ist, auch wenn rechte Kreise und mitunter aggressiv-wütende Konservative das ablehnen. Fabian Grischkat wird diese tolle Auszeichnung im Rahmen der „Pride Night“, der offiziellen CSD-Eröffnung, am 27. Juli auf Kampnagel entgegennehmen.

„In Zeiten, in denen rechte Hetze im Internet zunimmt, hat Fabian Grischkat den Begriff ‚Stolzmonat‘ für die LGBTIQ*-Community zurückerobert. Seine Aktion zeigt beispielhaft, wie wir uns mit kreativen Mitteln Hass und Queerfeindlichkeit entgegenstellen können“, so die Co-Vorsitzenden von Hamburg Pride e.V., Nicole Schaening und Christoph Kahrmann via E-Mail an uns.

