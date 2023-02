Come as you are and pay as much as you feel. Kampnagel war schon vor der Pandemie DIE Adresse künstlerischer, selbstreflektierte Aufarbeitung von privilegierten Strukturen normativer Gesellschaft. Und so gibt es die Klubreihe AFRO PRIDE von DJ WAX als seine Vision „gerechterer Ausgehlandschaft“ auch seit 2019.

× Erweitern Foto: Kampnagel

Eine intersektionale Tanzparty, die die besten Afro Beats und viele andere Sounds aus aller Welt bringt, die anderswo oft fehlen. Mit AFRO YE erweitert DJ WAXS nun sein Format noch einmal – weiterhin mit dem Ziel, gezielt in Hamburg die queere Gemeinschaft nachhaltig stärken, inklusiver zu machen und verschiedene Gemeinschaften zusammenzubringen. Come as you are and pay as much as you feel:

„Bei AFRO YE darf sich jede*r zu Hause fühlen, dem eigenen Style Ausdruck verleihen und radikale Verbundenheit praktizieren – mit einvernehmlichem Respekt und schamlos guten Tanzbewegungen.“

Machen wir!

➡️ 17.2., Kampnagel – kmh, Jarrestraße 20, 22 Uhr, kampnagel.de