Alles Gute zum Geburtstag, liebe WunderBar

Foto: M. Rädel Hamburg

Das Team DER queeren Kneipe in Hamburg freut sich auf Social Media auf heute Abend, denn es wird der 32. Geburtstag begangen. Freuen können sich die Gäste auf unter anderem eine Tombola, Dragqueen Valery Pearl und eine Auktion.

In der WunderBar kann #mensch immer viel erleben: Partys, Promis, Dragqueens, Hunks und queere Matrosen ... In Sachen Musik gibt es „Charts, 1970er, 1980er und je nach Stimmung auch mal Schlager zum Mitsingen und viele andere Sachen.“ Das Ganze sieben Tage die Woche und immer bis in die frühen Morgenstunden – und das eben seit 1991.

„Hier in der Talstraße 14 kann Mann also ruhig noch mal jugendliche Schandtaten begehen in den plüschigen Sofaecken oder in den abschließbaren wie engen Örtlichkeiten“, verriet uns ein Barkeeper einmal im Interview. Das können wir nur bestätigen! wunderbar-hamburg.de