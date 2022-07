Alles Liebe, Amanda!

×

„Rassismus in jeder Form ist so abstoßend und ekelhaft. Ich melde jede Form von Rassismus auf Social Media, und zögere nicht, vermeintliche Freunde und Bekannte aus meiner Liste zu verbannen. Viel schlimmer als diesen Rassismus finde ich die Diskussionen über Lebensmittel und deren Namen. Das muss man sich vorstellen, da rechtfertigen Leute eine rassistische Tirade mit: Ja, aber das heißt nun mal so … Ich will kotzen. Solange man als Person von Rassismus und Ausgrenzung nicht betroffen ist, darf man sich kein Urteil darüber erlauben, ob es okay ist, oder nicht.“