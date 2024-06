Alles vorbei beim Café Spund

Es war eines der ältesten Schwulencafés Deutschlands. Kurz vor seinem 50. Geburtstag wurde es 2024 nach 49 Jahren geschlossen. Das von der Gentrifizierung und Mietwucher so gebeutelte Hamburg verliert einen weiteren queeren Treff in der Altstadt.

Eröffnet hat das „Spund“ in der Mohlenhofstraße 3 im Spätsommer, im September 1974, mitten in der Altstadt Hamburgs. Damals das erste Café der LGBTIQ*-Community, so sagt #mensch, das sich nicht versteckte. Einer er ersten frühen Anlaufpunkte der gerade wiedererwachenden LGBTIQ*-Community Hamburgs. Nun hat der „schwulenbewegte Traditionsladen“ wohl für immer geschlossen – von einer finanziellen Schieflage war zuvor zu hören.