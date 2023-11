Am Samstag legt Amanda los!

× Erweitern Foto: M. Rädel Amanda Cox gehört zu den populärsten Diven des Hamburger Nachtlebens – und auch darüber hinaus. In Hof oder Berlin wird die Olle, sorry, die Tolle auch gefeiert wie Cyndi Lauper zu ihren besten Zeiten!

Foto: M. Rädel Hamburg

Die populäre Dragqueen Amanda Cox wird am Wochenende unter anderem im Hörsaal in Hamburg zeigen, was sie kann – und was sie hat.

Bei der „WunderBar XXL Party“ wird die auch aus der „Olivia Jones Bar“ und dem Berliner „Irrenhouse“ bekannte Stimmungskanone ab 23 Uhr mit Witz, Glamour und Herzlichkeit das Beste aus den Gästen rauslocken und für alle mithilfe der Musik eine bunte Nacht erschaffen.

Die Party findet zeitgleich an zwei Orten statt: im Hörsaal (Talstraße 12, hier findest du Amanda!) und in der WunderBar (Talstraße 14). Musik kommt von unter anderem Fabi Bayona. Queeres Partytreiben auf und an der Reeperbahn, so muss das sein! dragqueenamandacox