Arno Verano: Queer auf Wolle Petrys Spuren

Seit seiner frühen Jugend schreibt das sympathische Nordlicht eigene Songs und singt. Seine klare und helle Stimme erinnert genauso wie das ein oder andere Foto an die jungen Erasure, musikalisch geht Arno Verano aber straight auf Schlagerpfaden.

× Erweitern Foto: Emka Photography | D. A. Photography

Nicht immer hat Arno Verano in der nach seiner Ansicht „schönsten Stadt der Welt“ – Hamburg – gewohnt. 1972 erblickte Arno in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) das Licht der Welt und brachte seitdem seine Eltern musikalisch zur Weißglut, denn es ging immer um seine große Leidenschaft – die Musik. Erst einmal musste aber ein „anständiger“ Beruf erlernt werden. Er absolvierte erfolgreich eine Lehre zum Hotelfachmann, die ihn aber nicht erfüllte. So begann er seinen Zivildienst in einer Pflegeinrichtung und betreute zudem seine demenzkranke Oma. Beide Erfahrungen führten dazu, dass er sich zum Krankenpfleger berufen fühlte und lange Jahre in Erfüllung als solcher arbeitete, bis ein Schicksalsschlag den Job unmöglich machte.

Restart in Hamburg

Das war 2013 und seit dem lebt der Sänger nun in der Hansestadt Hamburg mit seinem Partner und seinem Seelenhund Paula zusammen. Sein Mann war es auch, der seinen Kindheitstraum wieder aufflammen ließ, als er Arno einen Gutschein für eine Gesangsaufnahme im Tonstudio schenkte. Von nun an war es um Arno und die Musik geschehen ...

Im Jahr 2019 lernte Arno den Produzenten Christian Lösch von Blue Door Records kennen und nahm den Song „Wir woll‘n Wodi“ auf, mit dem er seinen ersten Auftritt auf der GayWiesn 2019 in Berlin hatte. Ein Jahr später folgte beim Ballermann Award 2020 in Willingen die Premiere seines Songs „Halt mich fest“.

× Erweitern Ganz viel Hamburg im Video zu Halt mich fest

Gemeinsam mit dem Produzenten Marvin Trecha, der unter anderem Hits für die Amigos, Daniela Alfinito oder Olaf Berger komponierte, arbeitet Arno Verano bereits an neuen Songs. „Ich weiß was du willst“ ist bereits der erste Vorgeschmack auf die weitere Zusammenarbeit! Aktuell ist er auch wieder als Krankenpfleger in einer onkologischen Tagesklinik tätig, die ihm mental vieles abverlangt. Hier liegen Freud‘ und Leid so nahe beisammen. Den Ausgleich findet er in seiner Musik. Seine sympathische, positive Art und sein Ehrgeiz sind sein Markenzeichen:

„Ich will das leben und transportieren, was ich fühle!“

Und genau das versucht er durch seine Musik seinen Fans zu vermitteln. Frei nach dem Motto:

„Sei einfach Du selbst, verstelle dich nicht und sage auch mal NEIN“

Nein sagen kann die Redaktion von hinnerk gar nicht zum schmissigen neuen Titel und stellt ihn euch gerne hier vor – Wolfgang Petry würde sicher ebenfalls den Daumen heben Viel Spaß mit Arno Verano!