Aura Dione live beim CSD-Straßenfest

Fotos: @auradione, M. Rädel Zwei Schönheiten: das Hamburger Rathaus und Aura Dione

Foto: Capadol Lih-Tsan LEOPOLD ist auch am Start

Der Hochsommer ist da, der CSD in Hamburg auch – und der zeigt, dass bunt besser ist. Mit dabei ist dieses Jahr auch Aura Dione.

Die 1985 geborene Sängerin Aura Dione ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Dänemarks. Hits wie „Geronimo“, „Love Somebody“, „Friends“, „I Will Love You Monday (365)“ und „Something from Nothing“ erreichten alle vorderste Chartplatzierungen in Europa. 2024 kam sie erfolgreich mit neuer Musik zurück: „Mirrorball of Hope“.

Jetzt, Anfang August ist Aura Dione beim „CSD Straßenfest“ in Hamburg (u. a. Binnenalster und Rathausmarkt) dabei. Popmusik einer auch in den Charts präsenten Skandinavierin, live in Hamburg! Ebenfalls angekündigt werden Sterne der LGBTIQ*-Community wie LEOPOLD, King Josephine und populäre Dragqueens. Das genaue Programm findest du online www.hamburg-pride.de

