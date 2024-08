Ausstellung des MSC Hamburg e.V. zum 50-Jährigen

Expand Bild: Lars Deike Fetisch

Wir gratulieren dem MSC Hamburg zu fünf Jahrzehnten schwuler Fetischkultur und Fetischkunst. Kunst? Ja, Kunst wie dieser von Künstlern wie Lars Deike.

Aktuell ist die Jubiläumsausstellung „LEDERKUNST“ noch bis zum 14.8. in der Boutique Bizarre zu sehen, die Berliner Eröffnung ist – eine Woche vor Folsom – am Samstag, den 7. September, um 19 Uhr bei TITANEN Piercing & Tattoo Berlin (Motzstraße 12) in Schöneberg. Berlin? Genau, Berlin. Wer sagt denn, dass der MSC Hamburg immer in Hamburg bleiben muss? Das dachten sich auch Harald Kuhn, 1. Vorsitzender des MSC Hamburg und Lars Deike, und holten die Ausstellung nach Berlin! Mit dabei sind Arbeiten von u. a. Gerhard Pohl, Günter Henzler, Jürgen Drese und eben Lars Deike – von ihm stammt das hier rechts zu sehende Bild.

„Peter Suelau und Gottfried Lorenz, die Hamburger Kuratoren und Verfasser des Buches und Ausstellungskatalogs LEDERKUNST, werden die Ausstellung mit eröffnen“, verrät der Künstler dazu im Chat mit uns. „Am 13. September öffnet dann die Ausstellung direkt zum Straßenfest in der Fuggerstraße 22 bei Tierarzt Dr. Klaus Lendner“, fährt Lars Deike fort. Die Vernissage ist ab 19 Uhr, natürlich mit Sektempfang. Am 14. September kannst du die Kunst dann auf dem Folsom-Straßenfest erleben, auch in der Fuggerstraße 22, zusammen mit dem BLF. msc-hamburg.de, www.gay-painting.com

