Moin ... Be enchanted!

Foto: www.abstrait.de / M. Rädel Planetarium Hamburg

Der Herbst lädt zum Chillen ein

Ein bisschen Sonne, viel Wind, beste Temperaturen ... Der Herbst lädt zum Chillen ein. Und DJ Raphaël Marionneau zum Musikerlebnis – zum gechillten Musikgenuss.

Am 22.. September entführt der Musiker in andere Sphären und lässt uns bei „Classique Cosmique“ im Planetarium runterkommen vom Stress. Versprochen werden mitten im Altweibersommer die „faszinierende Schönheit des Weltraums“ und Musik der Klassik und der Elektrowelt. Beam me up! www.planetarium-hamburg.de, www.marionneau.de

