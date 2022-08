Mataina, Bibi und Amanda @ Heiligenhafen

× Erweitern Heiligenhafen

Foto: M. Rädel Brigitte Skrothum Brigittchen

Nein, die drei Dragqueens sind nicht „einfach so“ an der schönen Ostsee. Die drei LGBTIQ*-Aktivistinnen und Showgrößen legen beim „Beach Pride Festival“ los.

Über das queere Happening verraten die Veranstalter*innen online: „Sommer, Sonne, Seifenblasen, hotte Boys und kühle Drinks. Eine schillernde Wundertüte erwartet euch am Strand der Ostsee von Heiligenhafen und lädt vier Tage zu einem zauberhaft schwulen Wochenende ein.“ Und das 2022 bereits zum fünften Mal, wir gratulieren! Sichtbarkeit und Spaß an der Ostsee, das sorgt für LGBTIQ*-Sichtbarkeit und erfreut das (queere) Herz. Mit dabei sind auch Brigitte Skrothum, Mataina und Amanda Cox.

Foto: www.wernerimages.com Mataina 2017 Mataina

Über Brigitte Skrothum: In Drag-Shows oder als Kommentatorin in der queeren Szene und in Podcasts glänzt die am 27. Januar 1972 in Lübeck Geborene, da sieht man: „Bibi“ hat es drauf. Sie liest aber auch gekonnt in den Sternen und setzt travestietechnisch gerne Bonnie Tyler um – so perfekt wie nur wenige. Gelernt hat Brigitte ihr Handwerk übrigens an der Stage School of Music, Dance & Drama in Hamburg, leben und wirken tut La Skrothum allerdings in ihrer Wahlheimat Berlin.

Über Amanda Cox: Sie gehört zu den populärsten Diven des Hamburger Nachtlebens – und auch darüber hinaus. In Hof oder Berlin wird die Olle, sorry, die Tolle auch gefeiert wie Cyndi Lauper zu ihren besten Zeiten! Ihre Stärken: pralle Travestie, ein freches Mundwerk und ihre Liebe zu Bären – zudem macht sie sich gegen Bodyshaming und für Body Positivity stark. Nicht ohne Grund nennt man sie die Bärenkönigin.

Über Mataina: Mataina ist eines jener Berliner Originale, die seit Jahrzehnten dafür sorgen, dass Partys lustiger, Deutschland bunter und die queere Community vielfältiger wird. Die Dragqueen macht sich stark für den queeren Underground, Folsom und HIV-Positive.

11. bis 14. August, „Beach Pride Festival“, Heiligenhafen, www.beachpridefestival.de