„Big Love –Grenzenloses Entertainment“ mit Chris Kolonko

Der Bühnenstern Chris Kolonko führt durch das neue Programm des GOP. Varieté-Theaters Hannover. „Big Love –Grenzenloses Entertainment“ startet Anfang März und beglückt uns bis tief in den Frühling hinein.

Das brandneue Stück unter der Regie von Aleks Uvarov sei eine „Liebeserklärung an das Varieté, an Akrobatik, an die große Kunst der Comedy“, wie vorab verraten wird. Im Zentrum der quirligen zwei Stunden stehen dabei Chris Kolonko („Showgirl, Stimmungskanone oder Tausendsassa der Verwandlungskunst“), der die Show auch mitentwickelte, und die New Yorker Soul-Sängerin Bridget Fogle. Mit dem GOP. Varieté-Theater im Herzen Hannovers arbeiten auch einige ausgesuchte Hotels zusammen, du kannst also deinen Kurzurlaub entspannt planen und nach der Show in ein schmuckes Hotel einchecken.

„Big Love –Grenzenloses Entertainment“ läuft vom 7. März bis zum 4. Mai 2025 in Hannover, variete.de/hannover

