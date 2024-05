LGBTIQ*-Sichtbarkeit – „Christopher Street Day Hannover“

× Erweitern Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride Los geht der CSD Hannover am Pfingstsamstag um 12 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Opernplatz

„Auf dich kommt’s an! Gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte“ – der CSD Hannover überzeugt mit Inhalten.

Einfach mal eine gute News: „Der Christopher Street Day Hannover (CSD) findet auch in diesem Jahr wieder an seinem traditionellen Termin, dem Pfingstwochenende am 18. und 19. Mai 2024, statt. Mit rund 25.000 Besuchenden ist der CSD eine der größten Demonstrationen für Demokratie und Menschenrechte in Hannover“, so das Team der queeren Demonstration für Toleranz und Akzeptanz via E-Mail an uns von hinnerk. Dieses Jahr hat der CSD weltweit ein Jubiläum: Vor 55 Jahren ging alles auf der Christopher Street los in New York. Nachdem sich 1969 mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, startete die LGBTIQ*-Emanzipation richtig durch. Und der Kampf ist noch nicht vorbei!

„Ich wünsche mir sehr, dass sich viele Menschen unter dem diesjährigen Motto ‚Auf Dich kommt’s an! Gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte‘ am CSD in Hannover beteiligen. Eine große bunte Demonstration würde wenige Tage vor dem 75sten Geburtstag unseres Grundgesetzes ein starkes Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt setzen“, so Niedersachsens Ministerpräsident und dauerhafter Schirmherr des CSD Stephan Weil. Danke für die Unterstützung. Und: Wir sind dabei! www.andersraum.de, www.hannovercsd.de

