„Classique Cosmique“ im Planetarium Hamburg

× Erweitern Foto: M. Rädel Planetarium Hamburg Seit 1930 bietet das Planetarium Hamburg im Hamburger Stadtpark „audiovisuelle Eindrücke und Erklärungen für die faszinierenden Zusammenhänge unserer Erde mit dem Kosmos“ – ein Erlebnis!

Expand Der in Hamburg lebende Franzose sorgt seit Jahren mit seinen „abstrait“-Compilations für Entspannung

In wenigen Tagen können wir dank Raphaël Marionneau in wunderbare musikalische Welten eintauchen, den Alltag hinter uns lassen und uns in wohligen Soundgefilden entspannen. Versprochen werden die „Magie der klassischen Musik und die Ruhe des Kosmos“, umgesetzt und inszeniert von einem Künstler, der weiß, wie Mensch mithilfe der Musik in andere Sphären schweben kann. Am 17. Mai ist es so weit, los geht die Laser-Sound-Installation mit Werken von unter anderem Wolfgang Amadeus Mozart um 19:30 Uhr.

17.5., Raphaël Marionneau: „Classique Cosmique“, Planetarium, Linnering 1, Hamburg, 19:30 Uhr, www.planetarium-hamburg.de/de/veranstaltungen-tickets/details/classique-cosmique, um 21 Uhr gibt es die „Voyage Cosmique“, www.planetarium-hamburg.de/de/veranstaltungen-tickets/details/voyage-cosmique

Wir sind auch auf Instagram: