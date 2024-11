Deutscher Kurzfilmpreis 2024 – Claudia Roth & die „Goldene Lola“

×

× Erweitern Foto: Maximilian Probst Deutscher Kurzfilmpreis Von 273 wettbewerbsfähigen Vorschlägen waren zwölf Filme für den Deutschen Kurzfilmpreis nominiert

Expand Foto: M. Rädel Hamburg Mehr Hamburg-News findest du hier im hinnerk

Zum zum dritten Mal in Folge wurde heute der „Deutsche Kurzfilmpreis“, die bedeutendste und höchstdotierte Auszeichnung für die kurze filmische Form in Deutschland, in Hamburg verliehen. Wir gratulieren allen Preisträger*innen!

Expand Foto: Stefan Kaminski Claudia Roth

Unsere Kulturstaatsministerin Claudia Roth dazu: „In 68 Jahren Deutscher Kurzfilmpreis war und ist allen Nominierten eines gemein: Die Liebe zum Kurzfilm als das filmische Format der Vielfalt und der Kreativität. Kurzfilme haben ihre eigene Ästhetik, ihre eigene Sprache und entfalten damit auch eine ganz eigene Wirkmacht auf der Leinwand. Von der experimentellen Pionierarbeit der Kurzfilmkünstlerinnen und -künstler profitiert die Filmkunst in Deutschland und der Welt. Insbesondere die großartigen Werke, die wir heute mit dem Deutschen Kurzfilmpreis ehren, sind cineastische Entdeckungsreisen mit bleibendem Wert. Damit stehen sie für jenen kulturell anspruchsvollen Film, den wir mit der geplanten Filmreform weiter stärken wollen.“

Die Filmwelt erweitert (meist) den Horizont und sollte gefördert werden. „Unser Ziel ist eine kohärente, kulturell orientierte Bundesfilmförderung, die sowohl den erfahrenen Profis als auch den Talentfilmschaffenden eigenständige, voneinander unabhängige Budgets ermöglicht. Angesichts der anstehenden Neuwahlen appelliere ich daher an alle relevanten Akteure, ihre Verantwortung für die Filmkultur und die Filmwirtschaft ernst zu nehmen, so dass wir diese dringend notwendige Reform jetzt zügig umsetzen können“, so die beliebte Politikerin. Die Gewinner*innen der Kurzfilmpreise erhalten je eine Prämie von 30.000 Euro und die „Goldenen Lola“. Wir freuen uns mit ihnen! www.deutscher-kurzfilmpreis.de

Wir sind auch auf Instagram: