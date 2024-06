Community sind wir alle

×

× Erweitern Konzept und Foto: Markus Heft & Tim Kirchhof Ricardo, mehr zu ihm hier: intimate-faces

Expand Konzept und Foto: Markus Heft & Tim Kirchhof Intimate Faces Hanna, Günther

Oldenburg, Celle, Hannover, Braunschweig, Göttingen, Hameln, Osnabrück und Wilhelmshaven: Überall feiern Menschen gemeinsam Vielfalt und Toleranz, wagen Queers sich zu zeigen, wagen Menschen zu lieben, wen sie lieben.

Doch die Europawahl hat gezeigt: Das passt nicht jedem. Denn immer noch fühlen sich Menschen dadurch eingeschüchtert und provoziert, dass andere Menschen nicht das Geschlecht haben oder lieben, wie sie erwartet hätten. Und sie reagieren mit Wut und Ablehnung, mit Hass oder auch „nur“ mit hämischen Kommentaren auf Social Media. Der Landesverband Sexuelle Gesundheit Niedersachsen (LSGN) reagiert mit einer sehr schönen Kampagne, die Vielfalt zeigt und feiert, „ein deutliches Zeichen gegen Hass und Hetze“: „Intimate Faces“.

„Rechte Parolen und Rassismus sorgen dafür, dass Tabus gefördert statt abgebaut werden, dass Menschen Angst haben und sich seltener trauen, unsere Vorsorgeangebote, Beratungen oder Tests in Anspruch zu nehmen. Wer aber HIV-positiv ist, für den ist eine Therapie lebensnotwendig. Deshalb müssen wir sehr drastisch feststellen: Rassismus macht krank, Rassismus tötet. {...} Rechte Hetze beeinflusst Menschen, ob wir das wollen oder nicht. Sie bedroht unsere Arbeit, sie erschwert Aufklärung und Prävention. Dagegen wehren wir uns“, so die Geschäftsführerin des Landesverbandes Sexuelle Gesundheit Niedersachsen (ehemals Aidshilfe), Christin Engelbrecht. Wir müssen alle wieder wachsamer sein und mutiger, 55 Jahre nach den queeren Protesten in New York in der Christopher Street und der dortigen Stonewall-Bar. www.svenkommt.de/csds-in-der-region

Besuch uns auf Instagram: