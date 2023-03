Kritische Zone: Hengst in Tüte

Das Stückliesel-Team machte die Redaktion von hinnerk auf den 1977 in Ankara geborenen Tanz- und Performance-Künstler Caglar Yigitogullari aufmerksam, dessen neues Stück „Critical Zone“ am 9. März Premiere auf der Bühne des LICHTHOF Theaters feiert.

Surreal wie die Szenenbilder von Fotograf Christian Bartsch wirkt auch die Inhaltsangabe:

„‚Critical Zone‘ ist eine Solo-Performance, die auf die biblische Schöpfungsgeschichte anspielt, und zwar durch die Augen eines Pferdes, dessen gewaltsame Auspeitschung Friedrich Nietzsche dazu brachte, für den Rest seines Lebens zu schweigen. Die Performance findet in einer Plastiktüte statt, in die sich der Darsteller einschließt und die die kritische Zone repräsentiert, in der wir uns zwischen Fiktion und Realität, zwischen Leben und Tod bewegen.“