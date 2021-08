CSD Bremen an zwei Tagen

Am 27. + 28. August findet in Bremen der Christopher Street Day (CSD) statt. Am Freitag gibt es eine Kundgebung, am Samstag einen Demonstrationszug.

× Erweitern Foto: Mathias Rätz Regenbogen Malaktion 2020 beim CSD Bremen

Am 27. August beginnt die Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz, direkt vor dem Hauptbahnhof Bremen um 15 Uhr. Zu Beginn wird das CSD Team eine riesige Regenbogenflagge mit Kreidefarben auf dem Bahnhofsvorplatz malen. Gleichzeitig werden bei der „Regenbogen-Mal-Aktion“ queeren Organisationen aus Bremen, Bremerhaven und Umland mit Infoständen vertreten sein. Im Anschluss an das Malen (ca. gegen 17 Uhr) werden zahlreiche Redebeiträge gehalten, die auch auf die Forderungen des CSDs eingehen.

× Erweitern Foto: Mathias Rätz Die Polizei, Dein Freund und Helfer. Meistens!

Die Demo fordert 2021 zum Beispiel die Aufklärung des Todes von Qosay K., und ganz allgemein einen anderen Umgang mit und Maßnahmen gegen rassistisch oder homophob motivierte Polizeigewalt. Natürlich wird auch die im Bundestag wieder gescheiterten Erweiterung des Diskriminierungsschutzes in Artikel 3, Absatz 3 Grundgesetz gefordert. Alle Forderungen sind auf der Webseite aufgelistet.

× Erweitern Foto: Mathias Rätz Masken sind auch in diesem Jahr Pflicht beim CSD Bremen

Am 28. August startet der CSD Demozug ab 12 Uhr vom „Altenwall“ an der Kunsthalle auf den Marsch durch die Stadt. Auch in diesem Jahr muss das Team auf die verschärften Corona-Teilnahmebedingen hinweisen. Es gilt ein absolutes Alkoholverbot während der CSD Demo, Maskenpflicht für Alle, wobei bunte Stoffmasken erlaubt sind. Es muss 1,5 Meter Abstand gehalten werden.

www.csd-bremen.de