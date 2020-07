CSD Hamburg Fahrraddemo genehmigt

Die CSD-Fahrraddemonstration am 1. August kann stattfinden. Hamburg Pride e.V. hat heute die Genehmigung für eine Veranstaltung mit bis zu 3.000 Teilnehmer*innen erhalten. Durch die Einigung zwischen Verein und Polizei wird das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht beendet, das Hamburg Pride e.V. zuvor angerufen hatte.

Der Demonstrationszug wird sich rund um die Binnenalster aufstellen und am Samstag um 12 Uhr auf eine rund acht Kilometer lange Strecke durch St. Pauli und Altona starten, bevor er sich am Dammtorbahnhof wieder auflöst.

„Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam mit der Versammlungsbehörde und in Absprache mit der Gesundheitsbehörde einen Weg gefunden haben, Versammlungsfreiheit und Infektionsschutz in angemessener Weise in Einklang zu bringen. Das gemeinsam erarbeitete Hygienekonzept wird dafür sorgen, den besonderen Anforderungen an eine solche Veranstaltung unter Corona-Bedingungen gerecht zu werden. Eine Demonstration auf Fahrrädern, die schon für sich genommen als natürlicher Abstandshalter dienen, ist aus unserer Sicht eine sichere Sache, wenn die Spielregeln klar sind und die Teilnehmer*innen eigenverantwortlich handeln.“

Stefan Mielchen, Erster Vorsitzender von Hamburg Pride e.V.