Auf die Straße – Vielfalt statt Gewalt

Zunächst: Natürlich könnt ihr wenn ihr wollt, auch in diesem Jahr euer Rad benutzen, um der CSD-Demo beizuwohnen. Eine Teilnahme mit dem Fahrrad dürfte allerdings im Gegensatz zu den beiden Vorjahren eher suboptimal verlaufen: 40 Trucks, 8 PKW und 31 Fußgruppen haben sich bis Ende der Anmeldefrist bei Hamburg Pride registriert.

Es wird also auf jeden Fall kuschelig auf der Langen Reihe, wo die Demonstration am 6. August um 12 Uhr starten soll. Demonstriert wird auf der gewohnten Innenstadtroute vorbei am Hauptbahnhof über Steinstraße/Speersort/Bergstraße zur Mönckebergstraße und dann den Glockengießerwall herunter bis über die Lombardsbrücke, hinter der der Zug dann auf dem neuen Jungfernstieg zu Ende geht.

Hamburg Pride wieder eine Mitfahrgelegenheit über die gesamte CSD-Route für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Achtung: Der Bus ist nicht barrierefrei. Anmeldungen bitte an: info@hamburg-pride.de. Ort und Zeit des Treffpunktes werden euch in der Woche vor der Demo mitgeteilt.