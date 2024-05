CSD in Ostfriesland

× Erweitern Foto: Freepik / cookie_studio Mann, Tätowierung, Hipster

Expand Foto: @CSDAurich CSD, Aurich, Ostfriesland

Heute um 13 Uhr gehen in Aurich Menschen gemeinsam für eine diverse, tolerante und bunte Welt auf die Straße. Der neunte „CSD Aurich“ mit dem Motto „Mein Körper. Meine Gefühle. Meine Identität.“ will ein Zeichen für Akzeptanz setzen und für LGBTIQ*-Sichtbarkeit sorgen.

Der Start der Demonstration ist um 13 Uhr auf dem Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz, die Kundgebung ist für ca. 14:30 Uhr auf dem Bürgermeister-Hippen-Platz (Rathaus Aurich) geplant. Klasse! Und auch sehr wichtig. Hier noch etwas Hintergrundwissen: Jedes Jahr im Frühling und Sommer gedenkt die LGBTIQ*-Szene mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern. 2024 ist das nun 55 Jahre her – ein Jubiläum, das bunt gefeiert werden will! www.instagram.com/csd.aurich