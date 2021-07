CSD-Kampagne: Visualisierung von Intersektionalität

Ein wenig Wimmelbild, ein bisschen Dadaismus und richtig schön bunt. So sieht es also aus, das Motiv zum Motto des Hamburg Pride 2021, der am 7. August als Fahrraddemo durch Hamburg protestiert.

„Es ist immer wieder eine Freude zu erleben, dass sich Kampagnenprofis pro bono mit ihrer kreativen Energie zur Verfügung stellen, um den CSD zu unterstützen. Unser ganz besonderer Dank gilt Siebel und KJ für die fröhliche, unkomplizierte und vertrauensvolle gemeinsame Arbeit.“ Nicole Schaening und Stefan Mielchen

Die beiden Co-Vorsitzenden von Deutschlands größtem CSD-Verein Hamburg Pride e. V. sind voll des Lobes für die Kreativen der Werbeagentur Zum Goldenen Hirschen, die ihre Schaffenskraft kostenlos in den Dienst der Community stellten und mit viel Symbolik Bewusstsein für das Verbindende der verschiedenen Identitäten und Orientierungen unter dem Regenbogen schaffen.

× Erweitern „Gemeinsame Stärke durch gemeinsames Auftreten“ war getreu dem CSD-Motto „Keep on Fighting. Together.“ Inspiration und Leitgedanke im Entwicklungsprozess des Motivs

„Die Kampagnen-Botschaft soll vermitteln, welche Kraft es freisetzen kann, wenn wir Synergien entstehen lassen und uns zusammentun. Das Motiv tritt ein für ein offenes Miteinander. Wir treten füreinander ein, machen uns füreinander stark und kämpfen für die Akzeptanz und die Menschenrechte der LSBTIQ, unabhängig von der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität, von Alter oder Herkunft oder Hautfarbe.“ Kai Jonas Jüttner (Kreation) und Siebel Siemer (Beratung)

In Zeiten, in denen SPD-Kanzlerkandidaten auf der Seite der „normalen Leute“ stehen, die AfD „Deutschland, aber normal" fordert und die Grand Dame der Linken Sahra Wagenknecht im Kampf um gerechte Lebensverhältnisse für alle Menschen, nur noch „skurrile Minderheiten“ und „Marotten“ zu erkennen vermag, ist diese Visualisierung von Intersektionalität spätestens auf den zweiten Blick tiefgründig und vielschichtig. Beim flüchtigen Vorbeilaufen im Stadtbildalltag, ist sie allemal ein farbenfroher Launenaufheller. Happy Hamburg Pride!

24.7. – 7.8. Hamburg Pride Weeks, Pride House 25. – 29.7., Menschenrechtskonferenz 5. + 6.8., Fahrraddemo 7.8., www.hamburg-pride.de