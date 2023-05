VORANKÜNDIGUNG: Nina Queers „Glamourquiz“

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse, Nina und Bärchen „Mucho Mucho Amor“ – Nina weiß zu bezirzen

Foto: M. Rädel Irrenhouse, Nina

Im Sommer heißt es: Auf, auf in den Kreuzweg 6, zu Daniels's Company – die Berliner Dragqueen Nina Queer startet dort mit ihrem im „dicken B“ so erfolgreichen „Glamourquiz“ in unserer schönen Hansestadt.

Nina Queer stellt dir und allen Gästen knifflige Fragen aus der Welt der Erfolgreichen, Populären, Operierten und Gehypten – und du hast die Chance, alles Eingezahlte (der Antwortbogen kostet 1 Euro) zu gewinnen.

Über die Quiz-Moderatorin: Die „Radio Energy“-Kolumnistin, Buchautorin, „Comedy Central“-Moderatorin und Klubgröße ist für immer 35 Jahre jung und hat immer ein fröhliches „Griaß di'“ auf den Lippen. Dieses Jahr erscheinen zwei neue Bücher von der Glamourösen: eines davon überzeugt mit Penissen. Es heißt auch ganz simpel „Meine schönsten Schwänze 1999 – 2004“. An den Fortsetzungen sitzt die Frivole schon.

2.8. „Glamourquiz“, Daniel's Company, Kreuzweg 6, Hamburg, 20 Uhr