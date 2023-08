Retro-Partyspaß: „DARE! @ Nachtasyl“

× Erweitern Foto: M. Rädel

Depeche Mode 1982 Depeche Mode zierten schon 1982 die Cover vieler Magazine

Anfang September wartet das Team der Party „DARE! @ Nachtasyl“wieder mit Pop, Wave, Italo Disco, High Energy und Dance-Klassikern auf. Wir freuen uns drauf!

Angekündigt wird DJ Chris Flyke, der am 2. September ab 22:30 Uhr Hit auf Hit abfeuern wird. Aber nicht nur die durchgenudelten Gassenhauer, auch Geheimtipps, die es mitunter „nur“ in die damaligen Klubcharts schafften, werden gespielt werden.

Und die waren damals klasse und machen heute noch viel Spaß! Fancy zum Beispiel: „I'm like a cake that wants to be baked / I'm like a pie made for hungry guys / My body's burning like a flame that's blue / It's time for action, baby / Cut me in two / Slice me nice, slice me nice“. Hihi. Ob er gespielt werden wird? Auf Legenden wie Madonna, Depeche Mode und Duran Duran muss #mensch auf jeden Fall nicht verzichten. Get into the groove!

2.9., „DARE! @ Nachtasyl“, Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, S+U Hauptbahnhof, 22:30 Uhr