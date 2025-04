× Erweitern Bild: Made with Google AI

Am 30. April begleitet euch DJ Sven Enzelmann musikalisch in den Mai. Freut euch auf das Beste aus Pop & Wave, Italo-Disco und Dance-Classics sowie auf die Hits, die in den 1980er-Jahren die schwule Szene auf die Tanzflächen brachte. Ab 22:30 Uhr stehen die Nachtasyl-Crew und das DARE!-Team in der Theaterbar des Thalia Theaters über den Dächern Hamburgs bereit.

30.4., DARE!, Nachtasyl, Alstertor 1, U/S Jungfernstieg, 22:30 Uhr