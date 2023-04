Das ist ja WunderBar!

× Erweitern Foto: @wunderbar.hamburg WunderBar, Magnifck

Foto: M. Rädel Amanda Cox 2019 Auch Amanda Cox ist hier gerne

Lust auf queeren Spielspaß in der HH-LGBTIQ*-Szene? Dann auf in die Bar, in der schon seit 1991 Community-Legenden loslegen. Heute ist es die Dragqueen Magnifck. Was für ein Name …

Auf Social Media rührt das Team der Hamburger Szenekneipe in der Talstraße 4 kräftig die Werbetrommel: „Juhuuu, heute ist wieder Bingo! Macht euch frisch und entzückt die gayle Magnifck mit eurem Schnaps-Schrei! DJ Sunshine spielt die beste Musik für den Abend und Hauke hält jede Panne filmisch fest und geht in der zweiten Runde sogar in den Livestream. Schnappt euch einen Schnaps von dem Tablett unseres Schnapsi-Taxis und sorgt für die beste Stimmung! Ab 20 Uhr öffnen wir die Bar und ab 21 Uhr lassen wir die Kugeln rollen!“

27.4., „Bingo“, Wunderbar, Talstraße 4, Hamburg, 20 Uhr, wunderbar-hamburg.de